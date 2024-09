SINNA JA TAGASI Miljonikahjum ja kümnesendised kahvlid

Kui airBaltic on end positsioneerinud võimsa Balti riikide lennufirmana – ja olgugi kahjumlikult, on osutanud piirkonna klientidele lennuvõrgu ülalhoidmise ja konkurentsi pakkumise teenust –, siis Nordic Aviation Group (NAG) ei paista suutvat tulusalt teha isegi allhanke osutamise tuhkatriinutööd.

Varasematel aastatel NAGis töötanud lennundusekspert ja nüüdne riigikogu liige Toomas Uibo on viidanud, et SAS hakkas võimalusi koostööst taganemiseks otsima pärast Nordica juhtkonnas toimunud aastataguseid muudatusi. Jääb mulje, et võimaluse selleks andis Nordica soov tõsta oma teenuse hinda, kuid hinnatõus ei läinud läbi. Seda, kui headel või halbadel tingimustel SAS ja NAG koostööd tegid, oskavad ilmselt hinnata vähesed. Kliimaministeeriumi andmeil olid tingimused väga kehvad. Uibo ütleb aga, et ta ei kujuta ette, mis võiks NAGi pankrotist päästa pärast nii paljude lennukite rakenduse kadumist.