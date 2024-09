Hukkamine kui karistusvorm on läänemaailmas vajumas kusagile ajaloosoppidesse, jättes endast maha mõneti romantilisena näiva viimase eine traditsiooni. Teavad ju filmidest kõik, et see on süüdimõistetu viimane võimalus nautida oma lemmikuid. Surmanuhtlus ei ole aga veel kusagile kadunud ning leiab aset tänaseni, seega eksisteerivad ka viimased eined – olgu need süüdimõistetu enda valitud või mitte.