Rinnahoidja ajalugu on pikk ja käänuline – algab see kasinast riideribast, areneb piinavaks korsetiks ja liigub siis mugavuse poole. Rinnahoidja on olnud pidevas muutuses, et kohaneda muutuva moe ja naiste vajadustega. Teeme rinnahoidja ajaloo haagid lahti ja vaatame lähemalt!

Vana-Kreekas sidusid naised riideriba endale ümber rinna ja seda alusrõivast nimetati apodesmos. See on tänapäevase rinnahoidja üks varasemaid teadaolevaid eelkäijaid, mis näitab, et naised on soovinud oma rindu toetada tuhandeid aastaid. Sarnaselt Vana-Kreeka naistega mässiti ka Rooma impeeriumis riideriba rindade ümber, kuid seal nimetati seda strophium’iks. Samas on väga keeruline kindlalt väita, mida antiikajal riiete all kanti.