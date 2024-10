5 koeratõugu, kes paistavad silma ühe väga haruldase ande poolest

Inglise hurt paistab kõikide teiste koeratõugude seast silma oma uskumatult kiirete jalgade poolest. See tõug on kõige kiirem jooksja – ta suudab joosta kuni 72 kilomeetrit tunnis! Veelgi enam, ta suudab seda kiirust ka hoida. Koera kehaehitus on kiireks jooksusammuks ideaalne: ta on väga sale ja lihaseline ning pikkade jalgadega. Väidetavalt suudab vaid gepard neist kiiremini joosta.