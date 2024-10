Lähis-Ida riiki, mis piirneb Iisraeli, Süüria, Iraagi ja Saudi-Araabiaga, ei ole praegune konflikt puutumata jätnud – ärev õhkkond valitseb ka seal ning turiste jääb aina vähemaks. Miks otsustas Rennit just sinna reisida ning mida ta on juba kogenud ja näinud, sellest saad lugedes teada.

Jordaania puhul on tegemist väga huvitava reisisihtkohaga. Eriti praegusel ajal, mil ka Välisministeerium on välja jaganud mitmeid ohutusnõuandeid seoses sinna minekuga. Millest tuli säärane valik?

Süda ütles, et sel sügisel tahaks avastada just Jordaaniat. Ma lõpetasin eelmisel kevadel Tartu Ülikooli magistriprogrammi «Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud», seega, valik tuleneb suuresti ka professionaalsest huvist. Jaanuaris käisin näiteks Marokos. Lubasin magistri lõpus endale, et nüüd hakkan avastama kõiki neid riike, mille kohta nii põhjalikult õppinud olen, panen teooria pildi ja kogemusega kokku. See mängis suurt rolli ka selles, miks ma magistrist otse doktorisse ei läinud. Enne on vaja rohkem maailma näha ja kogeda. Jõudsin siia paar päeva tagasi ehk kõige põnevam on alles ees.