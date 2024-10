Lugesin Postimehest artiklit Mamast ja tema kutsikatest ja kohe kui nägin Mama pilti, siis teadsin, et tema on mulle. Mul on niisugune sisetunne olnud kõikide oma koertega ja usun, et eriti tähtis on just sisetunnet kuulata, kui endale koera valid. Sisetunne on tark ja tihtipeale juhatab meid elus just õigele teele ja selle õige koera juurde, kes just sinuga sobib. Kui nägin Mama pilti esimest korda, siis mu sisetunne ütles, et see koer on positiivne, tark, iseseisev, enesekindel ja sotsiaalne. Täpselt niisugune koer sobiks väga hästi kokku minu teise koeraga ja meie elustiiliga. Ja täpselt nii see läkski, kõik oli nii nagu sisetunne ütles.