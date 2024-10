NÄDALA AED Mis võib rikkuda kevadise sibullilleilu?

Jätad oma ostud väga viimasele minutile. See ei tähenda, nagu peaksid lillesibulaid müüvate kaupluste ukse taga juba augustis seisma, kuid oma ostude jätmine novembrisse või detsembrisse ei pruugi olla samuti kõige arukam mõte. On tõsi, et hooaja lõppedes on oodata soodusmüüke, sest ükski müüja pole huvitatud sellest, et kiiresti riknev kraam (mida taimed ja lillesibulad kindlasti on) talle kätte jääb.