ELU HIRMUS Salapärane jälitaja saatis perele aastaid hirmutavaid kirju

Westfield on New Jerseys asuv ilus äärelinn, kus elavad enamasti heal järjel inimesed kallites ja uhketes majades. Broaddusite perekond ostis 2014. aasta juunis elamise Boulevardi 657. Plaan oli maja renoveerida ja muuta see nende unistuste koduks. Eriti palju tähendas see pereemale Mariale, sest ta oli ise Westfieldis üles kasvanud ja ta oli väga elevil, et nüüd saavad tema kolm last seal suureks sirguda. Maria mäletas oma lapsepõlvest, et Westfieldis on väga tugev kogukonnatunne – kõik teavad ja aitavad üksteist, inimesed pole pelgalt naabrid, vaid sõbrad.