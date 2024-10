SÜGISE SPIKKER Michelini inspektor paljastab, millised on maailma parimad kõrvitsad

Sitke koorega kõrvitsad on mugavad köögiviljad, mida kasvatada. Täpsemalt ei vajagi need suurt tähelepanu ja kasvavad ise, peaasi, et neil piisavalt vett oleks. Kuid nagu mainitud, ei ole see nii laialt levinud toiduaine kui arvata võiks. Need kes kõrvitsaid ise kasvatavad on arusaadavalt altimad ka neid sööma, kuid mittekasvatajate ostukorvi satuvad need viljad söömise eesmärgil üsna harva. Näiteks millal ostsid sina viimati kõrvitsa söömiseks?