Kui on mingi elukutse esindaja, kes puutub iga päev kokku suure hulga värvikate ja vähem värvikate inimestega, siis selleks on teenindusvaldkonna töötajad.

Selles loos võtame vaatluse alla hotellitöötajate lood, mis vahel tunduvad täiesti uskumatutena. On nendeks Karenid, kes kurdavad iga pisiasja üle oma perepuhkusel, või kuutõbised kliendid, kes on öösel hotelli peale jalutama läinud. Selliseid lugusid juba jagub. Oleme siia alla kokku kogunud pöörasemast pöörasemad tõestisündinud lood, mida internetiavarustest leida võib.

Sadu tuhandeid maksma läinud veeuputus

«Töötasin tuntud Chicago hotellis, kus peamiselt peatusid ärimehed- ja naised. Üks meessoost klient otsustas siis toas riputada oma ülikonna pintsaku laes olevale sprinklerotsikule (tulekahju korral hakkab see vett pritsima). Pole aimugi, miks – toas oli ju kapp olemas. Kas teate, mitu liitrit vett sekundis need asjad pritsivad? Mina ei teadnud, kuni selleni päevani. Ühesõnaga murdis ta oma pintsaku sinna riputamisega sprinkleriklaastoru, mistõttu kõik teised sprinklerid aktiveerusid ka. Pruuni mudast vett hakkas igale poole voolama, liitrite viisi! See kahjustas ka kõiki allolevaid tube, kuna mehe tuba oli 19. korrusel. Kahjud ulatusid sadadesse tuhandetesse dollaritesse. Kõik ühe ülikonna pärast.»