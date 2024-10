Pariisi moenädal on läbi ja nüüd on aeg heita pilk kõige silmapaistvamatele riietujatele. Suvine uljus oli asendunud tumedate toonide ja tummisemate kangastega, millele andsid lihvi julged ehted. Allpool on välja toodud kuulsused, kes moeüritusel kõige enam silma rõõmustasid.