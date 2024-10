KASULIK TEADA 4 üllatavat olukorda, mis tekitavad kassile stressi

Ilmselt oleme kõik kuulnud, kui laastav võib pidev stressi all elamine inimese tervisele olla. Sama lugu on kassidega, kuid kassiomanikud ei pruugi isegi teadlikud olla, et mõni nende lemmiku terviseprobleem on põhjustatud stressist. Samuti ei osata tuvastada olukordi, mis kassile stressi tekitavad.