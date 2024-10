Nõmme turul toimunud hoidisekonkursil parima soolas etteaste teinud Triin Palmipuu sõnul on hoidiste purkidesse uhamine temale kui teraapia ning tehniliselt imelihtne – keeda kõike, kuni tüdined. Soolase hoidise kategoorias võidu toonud röstitud paprika letšo osutus nii suureks hitiks, et žürii valis võitja ühehäälselt.

«Mõned aastad tagasi, kui maakodu saime, oli pööraselt hea õuna- ja kreegiaasta. Elukaaslane teadis ju, et oskan hästi süüa teha, aga siis tassis iga kord linna tulles ploome ja õunu kaasa, et ole nüüd naine ja võta midagi ette. Nii et alustasin moosidest. Et kõik rivi poleks ühesuguse maitsega, hakkasin katsetama, kuidas neid koduaia lemmikuid veidi väärindada. Kodus naerame, et kui mu hoidisesse ei lähe mõnd vürtsi või kärakat, siis sidruni pigistan ikka sisse,» räägib Triin.