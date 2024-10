Ruum nägi tõeliselt masendav välja! Seinad olid niisked, lagi lääpas ja muldpõrandas augud. Kogu ruumi täitis vänge kopituse hõng. Hirmus oli mõeldagi, et selline vilets ja pime ruum oli kunagi kojamehe elupaik. «Vaene mees, kes siin vireles, elamine oleks selle kohta palju öelda,» tõdeb kallim. Kui siia midagi luua tahaks, siis vähese vaevaga see kohe kindlasti ei õnnestu.

