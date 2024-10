Liina Stein disainib riideid, mis on suuremad kui elu. Kuid ta oskab ka naise figuuri mõjutada just sellises suunas, mis kaunimaks muudab. Arvate, et Liina kliendid on kõik sipelgapihalised nagu disainer ise? Tühjagi! Ta lihtsalt tunneb optilisi trikke, milles on päriselt kasu!