Ja olemegi kolmekesi tagasi stuudios, et lükata veerema «Oma tuba, oma luba» NELJAS hooaeg! Asjakohane on rääkida kõigest sellest, mis paarikuise pausi ajal on juhtunud ning nii hääletorud ämblikuvõrkudest puhtaks puhuda.

Möödunud paari kuu jooksul on juhtunud palju: pingelistest ühistukoosolekutest mõnusate reisideni. Kuid kõik kolm leiavad, et suvekuud möödusid tohutult kiiresti ning ega hästi tähele pannudki, et suvi on. «Ei puhanud, tegin tööd,» põrutab Triin eestlaslikult. Kuid asjale objektiivselt otsa vaadates polnud sel suvel häda midagi – mõni pääses isegi piiri taha reisile.