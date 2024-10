Miks see nii läheb, et mees saab naise voodisse ja laseb juba järgmisel päeval jalga? Paari nädala eest uurisime meeste lugusid, mis peituvad tavalise hävitava hinnangu all: «Sai kätte, jättis maha!» Naudingute koolitaja Epp Kärsin, kes on paljude meeste ja naiste usaldusisik, lisab oma eksperdi kommentaarid. Tegelikkus on veelgi hullem!