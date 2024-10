Tallinna loomaaia suurimad asukad on Aafrika elevandid Carl, Draay ja Fien. Kuidas on kohanenud kuumalt mandrilt pärit hiiglased meie pimeda ja külma kliimaga ja mis on nende lemmiktoit? Mis tekitab võimsates loomades meeletut hirmu või kuidas reageerivad nad tiigrite möiretele? Kõigele teab vastuseid elevantide ulukihooldusmeister Erko Kiisel.