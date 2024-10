Viljandis üles kasvanud ja Paides elav 24-aastane tütarlaps Mirell Ruus sai tähelepanu saatest «Ma näen su häält», kus võlus pealtvaatajaid ja kuulajaid imeilusa lauluhäälega. Sellega pole tema tähelend lõppenud. Mirelli on küll õnnistatud superhea lauluhäälega, kuid igapäevaselt kohtab teda töö asjus hoopis ilmatu suure traktori roolis. Ta on omavahel ühendanud metsatöö ja muusika, püüeldes veelgi kõrgemale ning olles paljudele noortele tõeliseks eeskujuks. Räägime Mirelliga, kuidas on peale saadet tema elu muutunud ning millised projektid on teda ootamas.