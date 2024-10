Paarike on kulutanud terve varanduse, et elada 150-aastaseks

Biohäkkimine on terviseliikumine, mis kasutab teadust ja tehnoloogiat, et keha ja vaim toimiks võimalikult hästi. Kuigi paljud biohäkkimise meetodid pole veel teaduslikult täielikult tõestatud, kogub see liikumine järgijaid üle maailma, sealhulgas on näiteks ettevõtja Bryan Johnson ja akadeemik David Sinclair.