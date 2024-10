«Aaa ja mis puudutas selle brasiillannaga deitimist, siis see lõppes suhteliselt nukralt, kuna sain aru, et ma tahan ikka mehi rohkem. Aga ei hakka ennast piiridesse panema, sest kõik ilusad ja kuumad inimesed lähevad mulle peale!» sõnab aktiivne deitija ja elunautija Liisel Nelis.

Kolida 19aastasena maailma teise otsa on hullumeelne, aga samas väga lahe kogemus. Tagasi vaadates tunduvad mõned pöörased seiklused nagu filmistseenid, mis on ainult sinu enda peas ketramas. Aga milleks hoida neid endale, kui saab ka teistega jagada? Jah, mu sõbrad ütlevad, et sina, Liisel, oled küll üks avatud raamat – ja olengi! Jagamiserõõm on suur rõõm!