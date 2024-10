Möödunud hooajal saates «Eesti otsib superstaari» kolmanda koha võitnud Robin Kristofer Kukk (20) ei jäänud pärast uhke koha saavutamist siiski Eestisse ja elab endiselt oma perega Austraalias Sydneys. Milline tema elu seal välja näeb ja kas ühel eestlasel on Austraalias ikka nii lihtne elust rõõmu tunda kui arvatakse? Saame teada!

«Tulin aasta alguses Eestisse tagasi, et teha paar esinemist ja uurida, millega saaksin isamaal edasi tegelema hakata, aga kahjuks ei tulnud plaanid välja nii, nagu oleks soovinud,» tunnistab Robin. Nii otsustas noormees võtta taas suuna juba tuttava maailmanurga poole. «Kokkuvõttes läksin Austraaliasse tagasi, sest pere, sõbrad ja igapäevane elu olid ikkagi siin.»

Ta meenutab, et staarisaate ajal piinas teda ka koduigatsus. «Igatsesin enda elu seal, kuigi saates osalemine ja järgnevad tegutsemised olid väga põnevad! Lisan ka, et kindlate plaanideta Eestisse jäämine oleks ülikooli ja minu siinse muusikakarjääri pahupidi keeranud — see oleks teinud olukorra veel keerulisemaks,» räägib ta.