Kuigi kassid võivad olla väga nunnud ja kaisutamislembesed, on mõnel tõul kalduvus olla veidi tormakam. Mõnele omanikule tundub see iseseisev ja ulakas loomus armas, kuid paljudele võib see osutuda liiga keeruliseks. Kasside agressiivsus on üks sagedasemaid probleeme kodukasside seas ja paljud inimesed ei tea, kuidas sellega toime tulla.