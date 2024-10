NÄDALA KODU Peipsiveere osavõtlikud naabrid said maakodu valikul otsustavaks

Küllap on Voronja galeriid Varnjas väisanud nii kunstihuvilised, turistid kui ka juhuslikud rändajad ja kogenud paiga unustamatut võlu, mis sunnib seda taas külastama. Iga aastaga on siin midagi muutunud, sest see on ühtlasi kultuurikorraldaja Raul Oreškini ja kunstnik Kaili Kase pere maakodu, mida nad juba üle kümne aasta kodustavad.