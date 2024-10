Vaata enne teisi – Tallinn Fashion Weeki ettevalmistused Eesti moemajades

Pidu pühakutega

Aldo Järvsoo moeloojateel on see aasta märgiline – tal täitub 30 aastat disainerina. «Ma näitan oma loomingu läbilõiget 30 aasta jooksul,» ütleb disainer. «Hakkasin kokku arvutama ja sain teada, et olen 45 kollektsiooni teinud. Ja nüüd pidin igast kollektsioonist välja valima oma lemmikud. Oli raske!» Inspiratsioonitõuke sai talent Itaalia kirikutes keskaegset kunsti pildistades – millised mõjusad siluetid, kumavad juveelitoonid, pühalik ilu! Kõik see on moeloojat sütitanud. Jumalannade kleite on ta teinud kogu oma loometee vältel, aga sel korral on taevane puudutus tavalisest veelgi tugevam. Lavale tuuakse see unikaalne kollektsioon Tallinn Fashion Weeki võimsa lõppakordina laupäeval Niguliste kirikus.