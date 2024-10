Imeline Kirsti armastab reisimist üle kõige! Ta on oma elu jooksul külastanud erinevaid maailmanurki ja iga koht on talle omal moel unustamatu mulje jätnud.

Ei oska, sest ma ei ole kunagi kokku lugenud. Tean, et paljudel inimestel, näiteks Kaupo Karelsonil, on kodus maakaart ja nad panevad täpikesi. Mul on väga kahju, et pole seda kunagi teinud, sest ma olen tõesti väga palju reisinud. Juba väiksest saati palju käinud igal pool. Äkki olen kokku käinud 50 riigis – ikka palju!