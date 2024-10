Kunagi kaugel kooli ajal veetsin ma suure osa oma hallist argielust kirjanduse seltsis. See sai alguse kaitsemehhanismina – nagu ka kalduvus iseenda ja mind ümbritseva koletu maailma üle nalja heita. Ma ei lugenud mitte ainult selleks, et leida endale tegevust. Kui sul pole sõpru, siis võib lapse ning ka täiskasvanu eas maailm olla küllaltki tühi ja värvitu koht. Ma lugesin ka selle pärast, et see andis mulle võimaluse, vähemasti vaimsel tasandil, rännata teistesse kohtadesse ja maailmadesse.