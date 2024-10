GALERII Üllatus! Ühendkuningriigi parim ehitis asub maa all

Kuninganna Elizabeth II auks nimetatud Elizabethi liin kulgeb Readingi linnast läbi Londoni, kus see jaguneb kaheks: põhjapoolne haru kulgeb Shenfieldi linna ja lõunapoolne Londoni Abbey Woodi nimelisse linnaossa. Liini kasutab igal tööpäeval keskmiselt 700 000 inimest ning kogu liini pikkus on napilt alla saja kilomeetri, mille sisse kuulub pea 42 kilomeetrit tunneleid. Elizabethi liin on nelja ettevõtte ühislooming, milleks on Grimshaw, Maynard, Equation ja AtkinsRealis.