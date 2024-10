1865. aasta 21. oktoobri õhtul veetis trükkal Julius Wilhelm Lackner mõnusasti aega sõprade ja kaasteelistega Tallinna Mustpeade klubis, teadmata, et see on tema elu viimane päev. Kui järgmisel päeval kojamees Lackneri tema magamistoast vereloigust lebamas leiab, tabab kogu linna tõeline šokk. Kes võis armastatud trükkali tappa? Mis vandenõud turvalisena tunduvas Tallinnas tegelikult peetakse?