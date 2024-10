«Näeme Gothami karmimaid ja robustsemaid külgi, mida Batmani vaatepunktist ehk ei paista. Oz kasvas üles linna idaosas, vaesemas linnaosas, ja see andis võimaluse kuvada ka seda Gothami külge, vastandades seda näiteks Falconede jõuka naabruskonnaga üle silla. Nii saime käsitleda klassivahesid,» rääkis «Pingviini» sarja looja ja peaprodutsent Lauren LeFranc. Naine on kaasa löönud ka sellistes maailmakuulsates projektides, nagu «Chuck», «Agents of S.H.I.E.L.D.» ja «Impulse». Lauren jagas ka seda, mis teda loo kirjutamisel kõige enam inspireeris – ta mainis ka Colin Farrelli panust tegelaskujude loomisel.

HBO pöördus minu poole ja uuris, kas mul oleks huvi osaleda Pingviini-teemalises seriaalis, peaosas Colin Farrell. See juhtus veel enne, kui Matt Reevesi «Batman» välja tuli, nii et olin alguses veidi kõhklev – ma ei teadnud sellest projektist veel palju. Samas olen suur Matti austaja. Asjad arenesid väga kiiresti. Mul õnnestus kohtuda Matti ja tema produtsendi Dylaniga ning nendega rääkida. Kohe kui Mattiga vestlema hakkasin, sain aru, et meil on väga sarnane arusaam loo ülesehitusest, tegelaskujudest ja emotsionaalsest arengust.