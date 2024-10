SINNA JA TAGASI Korraga ma ei teadnud, kuhu sülitada!

Muide, pole märganud, et ükski mehhiklane enne sööki neis tänavarestoranides käsi peseks, kuid keegi ei tundu tõbine. Muidugi tark reisija nii ei käitu. Tark reisija peseb ja desinfitseerib ning einestab ülepea kõrgema klassi restoranides. Kuid vürtsisõbrana usun, et suured kogused tšillipipart on mul aidanud pisikeste pahalastega võidelda ka lihtsatel söögirinnetel. Läänelikult mageda toidu vältimise kõrval on teine saladus ehk see, et olen olnud umbusklik kõige suhtes, mis läheb üldnimetuse buffet alla.