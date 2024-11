DIETOLOOG Need 5 puuvilja on külmutatuna oluliselt kasulikumad kui värskena

Mõned puuviljad on külmutatud kujul isegi tervislikumalt kui värskena, kirjutab Real Simple. Nagu toitumisspetsialistid rõhutavad, korjatakse külmutatud puuviljad küpsuse tipphetkel, kui toitained on kõige rohkem, ja seejärel külmutatakse, et nende kasulikud toitained säiliksid. Värsked puuviljad valmivad aga transpordi käigus, kaotades seeläbi palju kasulikke toitaineid. Siin on viis puuvilja, mida on kõige parem osta külmutatud kujul