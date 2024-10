Kui võtta must-valgelt ja jagada reisisellid jõuliselt kaheks, on pooled meist need, kes sõidavad tipphooajal turismi tippkohtadesse, et tuhandete teistega kultuuriga kaetud nappe ruutmeetreid jagada. Ja siis on teine sort – need, kes vupsavad kohale siis, kui ülejäänud inimesed on mõnusalt kodus peidus.