OLULINE 7 asja, mida iga lemmikloomaomanik peaks teadma

1. Kiibista ja registreeri oma lemmik

Lemmiklooma kiibistamine koos registrisse kandmisega omab mitut kasutegurit, millest võidab nii loomaomanik kui ka loom. Enamikus kohalikus omavalitsuses on koera ja kassi kiibistamine kohustuslik. Kui loom on kiibistatud ja registrisse kantud, on suurem tõenäosus, et ekslema pääsenud lemmik jõuab kiiresti tagasi oma koju. Ka statistika näitab, et aasta-aastalt suureneb nende loomade arv, kes on hulkuma pääsenud, kuid jõuavad oma koju tagasi.