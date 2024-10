«Siin on väga turvaline, ainult et ärge kindlasti üksi jalgutama minge, pange alati oma toa uks, lisaks trellitud uks lukku ja sulgege aiavärav. Väärtuslik kraam peitke ära ja kindlasti ärge lahkuge enne, kui autovärav on täielikult sulgunud. Ja muuseas, üks naabripoiss läks üksi jalutama ja on kadunud, praegu otsitakse taga» kirjutab maailmarändur Talvis Lankots oma reisist Lõuna-Aafrika Vabariiki (LAV). Kuid kas päriselt on ka nendel hirmujuttudel tõsi taga? Saa sellest ja paljust muust huvitavast teada allpool!

62 mln elanikuga riik, kus on 3 pealinna, 11 ametlikku keelt, 4 maailma kõige kriminaalsemat linna on «tublis» esikümnes ja harv pole juhus, kui tervelt kuu aega oled järjest olnud ilma. Ilma kõige elutähtsamast nähtusest, milleks on elekter. Tere tulemast Austraaliasse. Või õigem oleks öelda ikkagi Lõuna-Aafrika vabariiki (LAV), sest tihti leiad ennast mõttelt, et see polegi päris Aafrika, kuna väga sage nähtus on valge inimene, keda elab siin ca 4.5 mln, autod ei olegi mõlkis ja rannikuäärne loodus on äravahetamiseni sarnane Sydney kandi Austraaliaga.