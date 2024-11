Kas inimesi hirmutavad koerad saab omanikult ära võtta?

Juba mõnda aega on meedia tähelepanu all Lagedil elav koeraomanik, kelle vastu kohalikud elanikud isegi allkirju koguvad, sest on enda turvalisuse pärast mures. Eestimaa Loomaakitse Liidu ja põllumajandus- ja toiduameti esindajad selgitavad, millised on võimalikud lahendused selles olukorras.