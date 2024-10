TOP 10 Need on eestlaste kõige lemmikumad koeratõud

Kui võrrelda statistikat Ameerika Ühendriikidega, siis on tulemused üpriski erinevad. Ameerika kenneliklubi andmetel hoidis Labradori retriiver lausa 31 aastat kõige populaarsema koeratõu tiitlit, kuid alates 2022. aastast on selle tiitli temalt napsanud hoopis Prantsuse buldog. Populaarsuselt kolmandalt kohalt leiab Ameerikas kuldse retriiveri. Esikümnesse kuuluvad veel Saksa lambakoer, puudel, buldog, rotveiler, beagle, taks ja Saksa lühikarvaline linnukoer.

Sõbraliku ja leebe loomuga Prantsuse buldog on ideaalne pere- ja korterikoer, kuna ei aja palju karva ega vaja palju liikumist. Samal ajal on veterinaarid selle tõu suhtes väga kriitilisel seisukohal, sest nn lühikoonulised koerad kannatavad teiste tõugudega võrreldes sagedamini tõsiste terviseprobleemide tõttu, mis on tingitud pidevast hapnikupuudusest. «Need koerad ei saa tegelikult terve oma elu korralikult hingata, sest nende ninasõõrmed on nii kitsa ehitusega,» selgitab sotsiaalmeedias tuntud loomaarst Cat the Vet.