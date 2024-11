«Piirid tuleb paika panna, et iseennast hoida – see on oluline sõnum kõigile,» ütleb ajakirjanik ja saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa (34). Kohe pärast ülikooli tele- ja raadiotöösse sukeldunud ajakirjanikuna on ta õppinud, et avaliku tähelepanu ja kiire tempo kõrvalt tuleb säilitada vaimne tasakaal ja leida aega iseendale. Ent see pole alati teps mitte lihtne.