HEA ELU TEEJUHT «Mul pole üldse aega!» Miks me rassime nautimise asemel?

Mäletate lugu kahest mehest, kes palmi all juttu ajasid? Valge turist nõjatub tüvele ja õhkab õndsalt – ta on puhkuse nimel kõvasti tööd vihtunud ja õpetab nüüd kohalikku: tee tööd ja näe vaeva, siis ühel päeval saad nautida vaba aega, mil banaan sulle lihtsalt suhu kukub. Must mees vastab, et ta juba elabki nii, ainult et ilma rassimata.