NÄDALA KODU Leiutajahingega moekunstniku pere kodu mändide vahel

Männitukas asuva maja valis tegus tandem õuevaadete ja sauna järgi. Tuleb välja, et Endrik Kõrverjalg on «saunamees» ja Susanna Peters vannis sulistaja. Mõlema rõõmuks oli õues ka tünnisaun.

Nagu elu on näidanud, oli elukoha-eelistus õige, sest siin on nad mõlemad saanud ennast teostada. Susanna Petersi tegemised on jõudnud ka üldsuse huviorbiiti, sest tema asutatud vormiriideid disainiv ettevõte Franz Raver on pälvinud tunnustust mitmel rindel: LHV pangale loodud rõivakollektsioon sai tänavusel Bruno konkursil publikupreemia ja Tartu Loomemajanduse Keskus valis ta aasta parimaks ettevõtjaks.