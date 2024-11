«Instruktor ärritus selle peale veidi, kuid selgitas, et ma pean nüüd ikka alla-, mitte ülespoole liikuma. Üritasin uurida, et kui kauaks me vee alla läheme, kuid sellele ma vastust ei saanud. Samal ajal hakkas ka mu sõbrannat kerge paanika üle võtma ning ta palus, et talle antaks hetk end koguda,» kirjeldab Kärt Krautman oma ebaõnnestunud sukeldumiskatset.