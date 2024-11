«Ei, ma ei ole absoluutselt mitte traditsiooniline moosikeetja,» ütleb Sille alustuseks ning selgitab, et on sündinud pika moosikeetmise traditsiooniga perekonda. Kasvades vaatas ta kõrvalt, kuidas vanaema moosi keedab, aidates tal purkide kaasi viinaga läbi immutatud tupsuga desinfitseerida. Need kogemused ja vanema põlvkonna teadmised on Sille sõnul olulised ning ta soovitab kõigil, kel veel võimalik, küsida oma vanavanematelt nende retsepte ja omandada nende teadmisi.