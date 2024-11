Olgu see uue treeningprogrammiga alustamine või lihtsalt soov kaotada mõned kilod, jõusaali on paljudel just ärevuse tõttu raske minna. Kaastreenijate käitumine jõusaalis mõnda inspireerib, kuid teisi seevastu peletab eemale. Ärevust võivad tekitada ka ebarealistlikud ootused ja liiga suured eesmärgid. Lisaks toimetulek olmelise poole ja emotsioonidega viivad ärevate olukordadeni. Kuidas siis jõusaalis käimisest rõõmu tunda ning ärevus enda kasuks tööle panna?