JÕUKAS, KUID KAITSETU HISPAANIA Miks on seal üleujutuste tõttu nii palju inimesi surma saanud?

Õppimine Hispaania juhtumist: investeerimine vastupidavusse ja taristusse

Euroopa praegune lähenemine katastroofide rahastamisele keskendub suuresti taastamisele, mitte ennetusele. ELi fonde jaotatakse sageli alles pärast katastroofi, et puhastada ja uuesti üles ehitada. Kuid klimatoloogid väidavad, et investeeringud peavad pöörduma ennetavate meetmete suunas. Rohkem rahastust tuleks suunata vastupidava taristu, näiteks haljasalade loomisele, lammide taastamisele ja linnapiirkondade kavandamisele nii, et need suudaksid vett imada, mitte tagasi tõrjuda. Kogu Euroopas on jõed kanaliseeritud ja «maa kaetud», mis suurendab linnade vastuvõtlikkust kiirüleujutustele. Üleminek rohetaristule looks jõgedele ruumi, et need saaksid kõrge veetaseme ajal laieneda, vähendades riski tihedalt asustatud aladele.