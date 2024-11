Vanalinna elanike muredest on räägitud ka varem. Sai ju kurikuulus «kärakamüügi kärepiirangki» paika pandud selleks, et kuidagigi taltsutada ja korrale kutsuda vanalinna öölokalidesse kogunevaid ja oma eksistentsiga teatud osa inimkonnast häirivaid ööelukaid. Kurb tõsiasi on muidugi see, et kurikuulus piirang tekitas probleeme juurde – mitte ei pakkunud neile lubatud lahendust. Ega siis peatäis sellepärast võtmata ei jää, et mingi politruk ei luba lokaalis pitse teha ja promillikiimlust arendada. Nagu juba tuntud telenäod teadsid onuheinolikult meile öelda, siis viis viina on mehe mõõt!