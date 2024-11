6 kassitõugu, mis sobivad ka allergikule

PetCity kliiniku loomaarst Kertu Kivirand ütleb, et täiesti hüpoallergeenilist koera- või kassitõugu ei ole siiski olemas. «Kui inimesel on teadaolev allergia, ei saa tegelikult soovitada tal looma võtta. Ülitundlikkusreaktsioon võib tekkida loomaga kokkupuutel üpris kohe või isegi viibides ruumis, kus loom on varem viibinud, aga võib tekkida ka nädalate või kuude pärast,» selgitab veterinaar.

Arvatavasti ei tähenda allergia siiski, et iga loom reaktsiooni tekitab. Oluline on ka see, kui intensiivne kokkupuude allergeeniga on. Kuigi kõik kassid toodavad oma karvkattes, süljes ja uriinis allergeene, toodavad mõned kassitõud (neid nimetatakse tavaliselt hüpoallergeenseteks kassideks) vähem valke, mis allergiat vallandavad. Netiavarustest leiab ka soovitusi kassitõugude kohta, kes peaks allergikule paremini sobima.