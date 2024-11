Emad teavad, et väikeste laste suust võib üsna tihti kuulda vägagi kõhedaid lugusid ja enamasti pannakse need lapse kujutlusvõime arvele. Kuid mõned sellised lood raputavad korralikult ka lapsevanemaid.

Täpselt nagu mujal maailmas, on lapsi, kes näevad justkui täiskasvanutele nähtamatut, ka Eestis. Uurisime emadelt, mida kõhedat lapsed on neile rääkinud. Siin on kahe naise tõeliselt kõhedad kogemused.