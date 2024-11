Eesti disainmajade tootja ÖÖD on valmis saanud uue eksklusiivse Kuldse Maja, mida on saadaval vaid piiratud kogustes. ÖÖD, mis on tuntud oma minimalistlike peegelmajade poolest, sulandub loodusega üheks, pakkudes mugavat puhkeelamust. Kuldse Maja teeb eriliseks selle kuldse peegelklaasiga eksterjöör, kuldsete detailidega luksuslik interjöör ja fakt, et neid maju toodetakse kokku ainult 79 tükki.