Mahlakate naljadega Maria Sepp on edukas uustulnuk Eesti naiskoomikute ridades, kelle piletid viimastele show'dele müüdi kõik välja. «Kindlasti antakse meestele rohkem andeks ja naistelt nõnda tooreid nalju kuulda on uudne,» tõdeb ta, rääkides oma teekonnast koomikuna ja väljakutsetest, mida naisena lavale astumine endaga kaasa toob. Oma edu võtmeks peab ta eneseteadlikkust ja tööd naljade kallal, sest just see loeb kõige rohkem.

«Naljakas peab olema, siis ei ole vahet, kas oled naine, mees või kindla soomääratluseta,» ütleb Maria. «Muidugi on naisena vahepeal ja eriti alustades tunne, et pead lavale minnes justkui üle nähtamatu tõkke hüppama ja tõestama publikule, et sa päriselt oskad nalja teha. See tuleneb juba ühiskonna üldisest hoiakust ja arengust, kuidas naiskoomikuid vaadatakse ja on mingil määral paratamatu.»

Samas ei heiduta see teda põrmugi, sest soovib, et tulevastel naiskoomikutel oleks tänu temale juba kellegi poole vaadata. Ühtlasi on oluline ka eneseteadlikkus ja soov paremaks koomikuks saada. «Lõpuks on naljade sisu ja struktuur see, mis peab arenema, et publikut päriselt naerutama hakata,» tõdeb ta, et oma soo taha pole mõtet peituda.