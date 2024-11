Sajupilv keerutab üle kaljude nagu vana vimm ja iga kivi näib varjavat muistseid saladusi. Või siis mitte nii muistseid – kurikuulus IRA on veel kõigil meeles, ehkki nüüd mõne sellise kivi all peidus, just nagu sealne päikegi, kogen nädalase matka jooksul mööda Põhja-Iirimaa rannikut.